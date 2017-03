Cartaz nacional de "Pica-Pau - O Filme" é divulgado

News

A Universal Pictures divulgou o cartaz e o primeiro teaser do filme Pica-Pau, que tem estreia prevista para 5 de outubro no circuito de cinema nacional.

A produção mesclará live action com a tecnologia CGI, ou seja, uma mistura de atores e cenários reais com o icônico personagem da TV digitalizado. Entre os nomes que estão no elenco, destaque para a modelo e atriz brasileira Thaila Ayala. A produção, aliás, é pensada especialmente para o Brasil, país que mais consome os desenhos do Pica-Pau. A direção é de Alex Zamm, de Os Batutinhas: Uma Nova Aventura.

Na trama, a ave entrará em guerra com um casal (interpretado por Thaila e pelo norte-americano Timothy Omundson), que tenta derrubar a sua árvore para construir a casa de seus sonhos.



