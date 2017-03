CineClube ZH exibe em primeira mão o documentário "Central"

Cinema

O CineClube ZH terá uma edição extra neste final de semana para lembrar, na Semana de Porto Alegre, um dos mais graves problemas da Capital: a crise carcerária e a insegurança pública. Neste sábado, às 10h15min, no GNC Moinhos, os sócios do Clube do Assinante assistirão em primeira mão ao premiado documentário CENTRAL, rodado no interior do Presídio Central de Porto Alegre.

Dirigido por Tatiana Sager e codirigido por Renato Dorneles – repórter e colunista da editoria de segurança do Grupo RBS –, o filme mergulha nas condições degradantes que levaram essa prisão a ser também considerada a pior do Brasil, mostrando em cenas inéditas o interior das galerias, onde o poder é exercido pelos próprios presos organizado sem facções, e denunciando o uso de drogas e a superlotação na cadeia.

O longa reúne ainda depoimentos de apenados, policiais militares e visitantes, além de análises de autoridades, revelando a dura realidade do presídio.A sessão especial é uma parceria com a Panda Filmes e o GNC Cinemas – e depois da exibição, como já é tradição,rola um papo com os realizadores, mediado pelo colunista aqui.E é melhor correr para se inscrever porque são poucos lugares, viu?