Comemorando 50 anos de fotografia, Leonid Streliaev lança livro na Capital

Não existe canto do Estado que LEONID STRELIAEV já não tenha fotografado. Pois o grande UDA, como também é conhecido, está comemorando cinco décadas de fotografia com o lançamento em Porto Alegre do livro RIO GRANDE DO SUL – EDIÇÃO ESPECIAL nesta quarta-feira, a partir das 19h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping.

Resultado de dois anos e milhares de quilômetros percorridos, o volume reúne 637 belas imagens como estas duas reproduzidas aqui na coluna, registrando a gente, a terra e o trabalho gaúchos. Edição bilíngue e com capa dura, a publicação tem 228 páginas e é dividida em 16 capítulos, trazendo ainda textos de personalidades e artistas como Renato Borghetti, Eduardo Sirotsky Melzer, Alcy Cheuiche e João Bez Batti.



Foto: Leonid Streliaev / Divulgação

Foto: Leonid Streliaev / Divulgação

Foto: Leonid Streliaev / Arquivo Pessoal

Foto: Leonid Streliaev / Divulgação