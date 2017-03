Confira algumas novidades da próxima edição da FestiPoa Literária

News

A coluna adianta aqui algumas novidades legais sobre a 10ª edição da FestiPoa Literária, que vai rolar de 4 e 13 de maio. A primeira é que a homenageada deste ano será a pesquisadora, escritora e professora Heloisa Buarque de Hollanda. Já o anfitrião será o poeta e compositor Guto Leite, que participará da abertura do evento, no Instituto Goethe,ao lado de Heloisa. Pernambucano radicado em São Paulo, o escritor Marcelino Freire ministrará uma oficina no espaço cultural Aldeia.



A FestiPoa receberá mais de 50 escritores e artistas convidados e espalhará sua programação por vários locais: além do Goethe e da Aldeia, as atividades vão ocorrer na Galeria Hipotética, na Casa de Teatro e na Casa Frasca. Uma das atividades especiais da festa literária será mais uma edição local do projeto Estados em Poesia, reunindo 27 poetas de todos os Estados do país.

Por falar em alcance geográfico,a FestiPoa receberá também uma trupe de poetas pernambucanos e sergipanos para apresentar uma mesa de glosas – típico encontro de poetas que, a partir de um mote apresentado na hora pelo mediador, compõem seus versos de improviso. Entre os glosadores convidados está o sergipano Chico Pedrosa, considerado a maior referência viva desse estilo de poesia.

O lançamento da programação de 2017 da festa literária será no dia 28 de abril, às 21h, com show especial de Vitor Ramil no Theatro São Pedro. O cantor e compositor apresentará no repertório algumas músicas inéditas de seu próximo disco, chamado Campos Neutrais,a ser gravado no fim deste mês, além de canções com perfil literário e poemas musicados – como, por exemplo, uma parceria inédita coma poeta pelotense Angelica Freitas.Homenageado em 2015 pela FestiPoa, Vitor revelou que seu 11º álbum reunirá 14 canções e milongas inéditas e que lançará simultaneamente um songbook de mesmo nome. O artista está tri animado:

– A emoção é grande. Sinto que estou prestes a realizar, artística e tecnicamente, meu melhor trabalho.