Confira os vencedores do 3º Prêmio Empreendedor Cultural

Foram definidos os vencedores da terceira edição do Prêmio Empreendedor Cultural, projeto com patrocínio da RGE Sul que visa a incentivar o desenvolvimento e profissionalização da atividade de produção cultural no Interior.Foram sete iniciativas contempladas, que receberão o prêmio na sede da empresa em São Leopoldo, no dia 7 de abril. Confira os vencedores:



- Horizonte de Neon (Canoas): Espetáculo que reúne performance de dança na rua e streaming de video dança.



- A Arte a Serviço da Alphorria (Venâncio Aires): Série de atividades que buscam valorizar a diversidade e difundir a cultura negra em uma região de forte colonização europeia.

-Fronteira Criativa (Santana do Livramento): Produtores culturais se articulam em redes colaborativas para criar um polo de economia criativa na fronteira Brasil - Uruguai.

- Pé de Vela – Arte e Sustentabilidade (Esteio): Um dupla teatral percorrerá rodovias gaúchas de bicicleta para mostrar um espetáculo de rua, ministrar oficinas e organizar feiras de troca de sementes em sete cidades.

- Periferia em Movimento (Canoas): Direitos humanos são a tônica desse projeto que levará apresentações teatrais e seminários para cinco bairros de periferia.

- Produçãors.com.br (Dois Irmãos): Intercâmbio entre locais, nacionais e internacionais para debater diferentes formas de se produzir cultura.

- Ruas Cobertas de Crianças – Mostra de Produção Musical Autoral Infantil Gaúcha (São Leopoldo): Oficinas de musicalização em família, workshops para educadores e concertos com os grupos Aquarela e Cuidado que Mancha e o músico e escritor Cláudio Levitan.