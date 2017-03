Confira trechos do "livro do bebê" de Chico Buarque

News

Por falar em neném, o jornalista EMILIANO URBIM estava outro dia fuçando no acervo virtual do Instituto Tom Jobim e topou com uma preciosidade: o "livro do bebê" de CHICO BUARQUE. Repórter no jornal carioca O Globo, o gaúcho publicou em seu perfil no Facebook algumas das páginas dessa relíquia.

Leia mais:

Brick dos Desapegos em ritmo de jazz

Jornalistas lançam site sobre artes cênicas



As anotações zelosas registram o desenvolvimento do pequeno Francisco em frases como:

- "Francisco nasceu na Rua Bento Lisboa n° 168 (Casa da Saúde S. Sebastião), Rio, no dia 19 de junho de 1944 às 11h35 da manhã, segunda-feira. Signo: carangueijo. Pedra: água-marinha."

-"Francisco começou a agarrar as coisas com 2 meses. Virou-se na cama com 5 meses. Firmou bem a cabeça com 5 meses. Firmou-se sentado com 6 ½."

-"A primeira saída de Francisco foi para ser batizado. Tendo nascido numa época de gasolina racionada por causa da guerra, foi da casa de saúde para a igreja no colo de ––?––, a pé. Depois tomaram um automóvel e, na mesma manhã, foi trazido para Copacabana, onde morávamos,à rua Ronald de Carvalho 5, ap. 34"

-"Francisco começou a aprender a rezar desde pequeno, fazendo o sinal da cruz e umas oraçõezinhas."

-"Francisco aprendeu a ler e escrever quase sozinho em casa, com 5 anos de idade.¿