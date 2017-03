Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS lança projeto com acervo de obras 

News

Olha só que bacana: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) está lançando o projeto MAPA DA ARQUITETURA GAÚCHA, acervo digital e interativo de obras de arquitetos e urbanistas de todo o Estado. O objetivo é reconhecer o valor do trabalho e das obras desses profissionais gaúchos, sublinhando que o patrimônio histórico começa a ser construído no tempo presente.

A estruturação do acervo será colaborativa: as produções serão enviadas pelos próprios arquitetos e urbanistas. As obras serão publicadas no Instagram – e podem ser selecionadas para compor um dos capítulos da web série Mapa da Arquitetura Gaúcha. O projeto é permanente, sem prazo de encerramento. Mais informações sobre a seleção e os critérios de publicação estão disponíveis no sitecaurs.gov.br, certo?