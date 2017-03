Cris Lavratti lança livro infatil 

News

A escritora gaúcha CRIS LAVRATTI lança seu segundo livro infantil neste sábado,na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre. A seção de autógrafos de O MENINO QUE VEIO DAS ESTRELAS começa às 17h e terá a participação especial do pequeno MARTIM (na foto ao lado com a mãe), filho de um ano da autora e que foi a inspiração para a obra.

– O personagem principal e narrador da história é o menino Martim, que descobre ter morado numa estrela antes de nascer – explica Cris.



