Daniel Sasso participa do 7º Festival de Fotografia de Tiradentes 

News

O gaúcho DANIEL SASSO levará duas obras para o 7º Festival de Fotografia de Tiradentes –que vai rolar entre os próximos dias 22 e 26 na cidade mineira. A exposição coletiva terá como tema FICÇÕES – A FOTOGRAFIA ALÉM DO REAL. As imagens escolhidas chamam-se Morte de uma Ideia Romântica e Morte de uma Ideia Louca, da mostra do fotógrafo batizada de IDEIA MORTA – A FRUSTRAÇÃO EM DEVANEIOS COLORIDOS.

Leia mais:

Ministro da Cultura vem a Porto Alegre para falar sobre Bienal

"Atômica": baseado em "The Coldest City", filme mistura espionagem, sensualidade e violência



Considerado um dos festivais mais importantes para a fotografia autoral brasileira, o evento recebeu cerca de 400 inscrições, das quais foram selecionadas em torno de 40 obras. Com mais de 17 anos de experiência em fotografia de moda e publicidade, premiado em salões e concursos, Sasso promete para breve um novo projeto, em que diz utilizar técnicas alternativas para fotografar nus.