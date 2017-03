Dupla pop Anavitória se apresenta em Gravataí em maio

Som bom

As duas são de Araguaína, no Tocantins, e, apesar das origens artísticas diferentes, formam uma parceria tri afinada. Pois a dupla ANAVITÓRIA vai mostrar sua musicalidade pop autoral, construída em cima de referências brasileiras e contemporâneas, no dia 27 de maio, a partir das 20h, no Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1.241).

As cantoras ANA CLARA CAETANO e VITÓRIA FALCÃO vêm ao Estado apresentar seu disco de estreia, lançado ano passado, que teve produção do músico e amigo Tiago Iorc. O repertório traz canções como o hit Singular, Agora Eu Quero Ir, canção incluída na trilha sonora da novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, e Trevo (Tu) – música com a participação de Iorc.

Antes de criarem a dupla, Ana destacou-se com um canal no YouTube, enquanto Vitória criou-se no teatro. Os ingressos para o show ficam entre R$ 40 e R$ 100 e já estão à venda.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3497-6174 e na página facebook.com/sescgravatai.