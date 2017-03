Encontro aberto debate a história de fundações inclusas no pacote de medidas de Sartori

News

Iniciativa que merece nosso apoio e engajamento: o coletivo ProsperArte, formado por artistas e intelectuais inconformados com o pacote de medidas do governador José Ivo Sartori – que inclui a extinção de nove fundações ligadas à pesquisa, à ciência, à cultura e ao desenvolvimento do Estado –, está organizando um amplo painel para discutir o tema nesta quinta, a partir das 18h30min, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS.

No encontro aberto ao público, batizado de O Futuro do RS: Fundamentos e Fundações, será apresentado um histórico de cada fundação, suas realizações e seu valor estratégico para o futuro gaúcho, apresentando alternativas eficientes para a crise orçamentária. Segundo os organizadores, a manifestação é de caráter apartidário e tem por objetivo criar um diálogo "visando evitar o erro histórico de extinguir o imenso patrimônio científico, cultural e técnico que tais instituições representam".

Leia mais:

Evento no Teatro Renascença celebra as mulheres

Mostra fotográfica da Santa Casa de POA retrata a força feminina



Além de representantes de cada fundação, auditores e técnicos – capacitados a abordar o assunto com objetividade e informações relevantes –, participarão dos painéis economistas e intelectuais de renome, como Claudio Accurso, João Carlos Brum Torres e Pedro Cezar Dutra Fonseca.

A programação inclui tribuna livre, para que se possam ouvir as manifestações espontâneas da sociedade. Entre os principais articuladores do movimento estão nomes como o historiador Francisco Marshall, o músico Antonio Villeroy, o escritor e professor de literatura Luís Augusto Fischer e a artista visual Zoravia Bettiol.