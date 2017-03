FestiPoa Literária premiará ações de leitura realizadas em Porto Alegre

News

Entre as novidades da próxima edição da FestiPoa Literária está o PRÊMIO MARÔ BARBIERI, que vai contemplar ações de leitura realizadas em Porto Alegre durante 2016 em escolas, bibliotecas, pontos de cultura e outros ambientes relacionados ao livro e à leitura. A iniciativa – parceria do festival literário como projeto Kombina – homenageia a professora, contadora de histórias e escritora gaúcha Marô Barbieri, cuja obra é majoritariamente voltada ao público infantil.

Leia mais:

Atriz Octavia Spencer vem ao Brasil para divulgar o filme "A Cabana"

Laura Linn será a protagonista do filme "Fury Runner"



O vencedor receberá um prêmio de R$ 1 mil e uma visita à instituição da kombi literária criada pela escritora Chris Dias. As inscrições já estão abertas no site chrisdias.com.br. A premiação será na abertura da FestiPoa, no dia 4 de maio.