Filme "Real - O Plano por trás da História" ganha seu primeiro trailer

Cinema

Com estreia prevista para 18 de maio,o filme brasileiro REAL – O PLANO POR TRÁS DA HISTÓRIA ganhou seu primeiro trailer. Um dos destaques do vídeo é a trilha sonora, que inclui a música Será que É Isso que Eu Necessito?, dos Titãs, ganhadora do prêmio de melhor clipe da MTV em 1993 – ano de lançamento do Plano Real.

Dirigido por Rodrigo Bittencourt,o longa é uma adaptação do livro 3.000 Dias no Bunker – Um Plano na Cabeça e um País na Mão, de Guilherme Fiuza. A trama ficcional é baseada em fatos reais e retrata a criação da atual moeda brasileira – percorrendo os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, chegando até a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. As filmagens rolaram em Brasília e São Paulo e destacam o papel do economista Gustavo Franco, papel vivido porEmilio Orciollo Netto, ao lado de outros seis profissionais – abrigados em uma espécie de bunker contra os vários tiposde pressões que sofriam para acabar com a hiperinflação que o Brasil vivia na época.

Fazem parte do elenco ainda nomes como Paolla Oliveira, Juliano Cazarré, Cássia Kis, Mariana Lima, Bemvindo Sequeira e Klebber Toledo. A foto aí em cima reúne um punhado de personagens poderosos. Da esquerda para a direita: Winston Fritsch (Fernando Eiras), Gustavo Franco (Emilio Orciollo Netto), Pedro Malan (Tato Gabus Mendes), Pérsio Arida (Guilherme Weber), André Lara Resende (Wladimir Candini) e, sentado, Fernando Henrique Cardoso (Norival Rizzo).