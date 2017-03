Filme "Real - O Plano Por Trás da História" tem trailer divulgado

News

Com estreia prevista para 18 de maio, o filme Real — O Plano Por Trás da História ganhou o seu primeiro trailer. Um dos destaques do vídeo é a trilha sonora, que conta com a música Será Que é Isso Que eu Necessito, dos Titãs, ganhadora do prêmio de melhor clipe da MTV em 1993, ano de lançamento do plano real.

Dirigido por Rodrigo Bittencourt, o longa é uma adaptação do livro 3.000 Dias no Bunker — Um Plano na Cabeça e Um País na Mão, de Guilherme Fiuza. A trama ficcional é baseada em fatos reais, e retrata a criação da atual moeda brasileira, percorrendo os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, chegando até a posse de Lula.

As filmagens rolaram em Brasília e São Paulo e destacam o papel do economista Gustavo Franco, papel vivido por Emílio Orciollo Netto, ao lado de outros seis profissionais, protegidos em uma espécie de bunker contra vários tipos de pressões para acabar com o problema de hiperinflação que o Brasil vivia na época. Além de Orciollo, fazem parte do elenco nomes como Paolla Oliveira, Tato Gabus Mendes, Juliano Cazarré, Cássia Kis, Norival Rizzo, Mariana Lima, Bemvindo Sequeira e Klebber Toledo.

Confira o trailer: