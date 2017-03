Flautista Leonardo Winter lança álbum no StudioClio

Música

Flautista da Ospa e professor do instrumento na UFRGS, o músico LEONARDO WINTER vai lançar seu disco com um concerto no próximo dia 16, às 20h30min, no StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). No ótimo álbum MÚSICA PARA FLAUTA DE COMPOSITORES GAÚCHOS, o solista registrou com sua flauta transversal peças de Armando Albuquerque, Hubertus Hoffmann, Dimitri Cervo, Fernando Lewis de Mattos, Daniel Wolff e Bruno Kiefer.

– O CD tem um viés crossover, ou seja, não se restringe exclusivamente à música erudita. Tem choro, música minimalista e erudita, formando um painel que julguei representativo das variadas tendências da música composta no Estado para meu instrumento – explica Winter.

As composições foram escritas para diversas formações, da flauta solo até com acompanhamento de outros sopros e orquestra. Na apresentação, o flautista contará com a participação dos músicos que também gravaram com ele no trabalho: Daniel Wolff (violão), Catarina Domenici (piano), Augusto Maurer (clarineta) e Adolfo Almeida Jr. (fagote).

O disco destaca-se ainda pela elegância do projeto gráfico: a arte de LEO LAGE utilizou belas imagens do Guaíba clicadas pelo fotógrafo LUIZ EDUARDO ROBINSON ACHUTTI (no alto, à direita).