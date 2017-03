Fundação Iberê Camargo anuncia seu primeiro curador residente 

News

A FundaçãoIberê Camargo (FIC) anunciou a contratação de Bernardo José de Souza como seu primeiro curador residente. A medida faz parte do plano de reposicionamento da instituição, que prevê diversas ações — entre as quais, tornar sua programação mais diversa, democrática e interativa.

— Diante de um mundo que vive refém do tempo presente, a ideia é resgatar nossa capacidade de projetar futuro, investindo no debate sobre inovação e utopia — diz Bernardo, que é professor e crítico de arte e foi coordenador de Cinema, Vídeo e Fotografia da Secretaria da Cultura de Porto Alegre entre 2005 e 2013, além de ter trabalhado como curador na 9ª Bienal do Mercosul.

Leia também

Cinema de Porto Alegre terá sessões gratuitas na próxima segunda-feira

Grupo percussivo Alabê Ôni abre programação cultural alusiva ao Dia da Mulher



A interdisciplinaridade na programação deve dar o tom dessa nova fase da FIC, com a abertura de espaço para áreas como música, cinema, teatro, dança e literatura.