Gisela Sparremberger protagoniza monólogo de Nelson Rodrigues 

Escrita em 1951, Valsa Nº 6 é uma das maiores obras teatrais de NELSON RODRIGUES (1912 – 1980). Pois o texto do nosso maior dramaturgo vai voltar a cartaz em Porto Alegre no mês que vem, pelas mão do diretor CACO COELHO: rebatizada como VALSA #6, a montagem estreia no dia 12 de abril, às 20h30min, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).

Sétima peça escrita por Rodrigues, o monólogo com os delírios e memórias da solitária Sônia, menina assassinada aos 15 anos, será interpretado pela jovem atriz Gisela Sparremberger – protagonista de Perto do Fim, espetáculo encenado em um apartamento sobre os últimos dias vida da poeta norte-americana Sylvia Plath (1932 – 1963). Já o rodrigueano Coelho volta ao venerável autor depois de dirigir o clássico Vestido de Noiva em 2012, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil. Valsa #6 fica em cartaz até 6 de maio.



Gisela Sparremberger Foto: Marcio Garcia / Divulgação

