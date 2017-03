Grupo percussivo Alabê Ôni abre programação cultural alusiva ao Dia da Mulher

Força feminina

Com o lema "Lugar de mulher é onde ela quiser", a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) vai promover durante este mês uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher.

A programação terá início justamente no próximo dia 8, a partir das 18h30min, na Escola da Ajuris (Rua Celeste Gobbato, 229), com a apresentação do grupo percussivo de raiz africana ALABÊ ÔNI. No concerto de caráter didático, as mulheres do conjunto vão exaltar a participação feminina nos cantos, danças e tambores populares das culturas afro gaúcha, brasileira e uruguaia.

A apresentação contará com as presenças da percussionista e dançarina folclórica Lorena Sanchez, da percussionista Ana Dias e das dançantes Náthaly Weber e Rita Rosa – que estarão acompanhadas pelos alabês Richard Serraria, Mimmo Ferreira, Pingo Borel e Tuti Rodrigues.

A organização sugere como ingresso a doação de produtos de higiene pessoal – absorventes, sabonetes, creme dental, papel higiênico – em prol de presas do Sistema Penitenciário Feminino, ok?