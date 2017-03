"Ilha": espetáculo será encenado neste domingo em uma ilha de lixo sobre as águas do Guaíba

News

Os atores ROSSENDO RODRIGUES e MARINA MENDO estão se preparando para viajar Brasil afora com a imensa rede na qual ficam literalmente dependurados. O casal vai repetir a performance realizada em 2014 sob uma ponte da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, para 12 Estados. A intervenção DILÚVIO MA vai rodar o país por conta do circuito SESC Palco Giratório. A primeira apresentação será realizada em Maceió, em Alagoas, no dia 14 de abril.

Antes da turnê, porém, outro trabalho ligado ao projeto Ecopoética – Arte e Sustentabilidade em Intervenções Urbanas será apresentada neste domingo na Capital: ILHA reúne quatro atrizes atuando em uma ilha de lixo que flutua sobre as águas do Guaíba. O espetáculo será encenado na confluência com o Arroio Dilúvio, bem em frente ao Anfiteatro Pôr do Sol, a partir das 16h30min.

Quer saber mais? Passa lá no site projetoecopoetica.com, minha filha!

