Ilustração de artista plástico gaúcho é selecionada entre as melhores da América Latina produzidas em 2016

EL SONIDO GRIS, do artista plástico porto-alegrense AMARO ABREU, foi selecionada entre as melhores ilustrações da América Latina produzidas em 2016. A obra figura no livro Colores Latinos, publicado pela Facultad de Diseño y Comunicación da Universidad de Palermo, de Buenos Aires, que reúne obras selecionadas no 11º Encuentro Latinoamericano de Diseño, realizado em julho do ano passado.



Amaro também colocou o Brasil entre os melhores do mundo na arte urbana em 2016, segundo o site Support Street Art, com um grafite feito em parceria com o mexicano Duek Glez e localizado na Rua João Manoel, no centro de Porto Alegre. Aquarelista e grafiteiro, o gaúcho de 28 anos tem trabalhos nas ruas de diversas cidades brasileiras e também da Alemanha,Argentina, Uruguai, Paraguai e México.