Jornalista Mauren Motta lança livro de dicas de moda 

Por falar em moda, a jornalista MAUREN MOTTA acaba de publicar um livro com dicas de escolhas femininas e masculinas de roupas para diferentes ocasiões. O lançamento em Porto Alegre de SOCORRO! COM QUE ROUPA EU VOU? vai rolar quinta, às 18h, no Pátio Ivo Rizzo (Rua Félix da Cunha, 1.215).

O guia de dress code reúne informações, tendências e curiosidades, compilados pela autora gaúcha em entrevistas com 21 personalidades do universo da moda, da música e da sociedade – como Alexandre Herchcovitch, Maria Prata, Kadu Dantas e Max Weber. Com apresentação de Costanza Pascolato, a publicação tem cara de revista e é ilustrada por mais de 1,5 mil imagens como esta aí da modelo CAROL VAN TEFFELEN, clicada pela fotógrafa JOANA CAROLINA, que ajudama visualizar as propostas de guarda-roupa.