Jornalistas lançam site sobre artes cênicas

No próximo dia 13, as jornalistas Michele Rolim e Bebê Baumgarten vão lançar o site Cênicas, que trará a agenda de espetáculos de Porto Alegre – além de entrevistas, dicas e cartografias dos grupos gaúchos. Criado pela designer Didi Jucá, o endereço cênicas.com pretende virar referência no que rola por aqui em teatro, circo e dança.

A entrevista deste mês é com a atriz, palhaça e feminista Lia Motta. A função de lançamento será no Meme Santo de Casa Estação Cultural (Rua Lopo Gonçalves, 176), a partir das 19h, com intervenções artísticas da palhaça Marmotta – personagem criada por Lia.