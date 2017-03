Kleber Mendonça Filho vai presidir mostra em Cannes

News

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho será o presidente do júri da Semana da Crítica na edição do Festival de Cannes deste ano. O diretor de O Som ao Redor (2012) chefiará o corpo de cinco jurados incumbido de premiar o melhor entre os sete longas da competição e também os curtas da seção – uma das mais prestigiadas do evento francês.

No ano passado, o realizador e crítico pernambucano esteve em Cannes concorrendo à Palma de Ouro na mostra competitiva com Aquarius (2016). Na ocasião, Kleber e integrantes da equipe e do elenco – incluindo a atriz Sônia Braga – foram protagonistas de uma polêmica ao protestar com cartazes contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O festival vai rolar entre os dias 17 e 28 de maio.