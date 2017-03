Kombi vira estúdio de TV para a Virada Sustentável 2017

News

Depois de ser transformada em centro cultural móvel pela escritora Chris Dias no projeto Kombina, a kombi agora virou estúdio de TV. A @KombiNaRede, iniciativa das produtoras Carla Joner e Miriam Amaral, vai circular pela capital gaúcha durante a Virada Sustentável 2017 transmitindo pela web um programa de televisão ao vivo cujo objetivo é estimular reflexões sobre temas relativos a Porto Alegre. A apresentação ficará por conta da jornalista Carol Anchieta, que estará em quatro pontos da cidade realizando entrevista se depoimentos e cobrindo as atividades do evento – que rola de hoje a domingo.

O plano é ainda produzir 12 programas durante a função.Além de atuar nas ruas, o estúdio ambulante estará presente nas redes sociais com ações de comunicação voltadas para a mobilização comunitária.A ideia é convidar as pessoas a participarem enviando sugestões de atividades e projetos bacanas com a hashtag #PoaValeAPena. Hoje, a @KombiNaRede estará estacionada no Largo Glênio Peres. Ah,a identidade visual do projeto leva a assinatura do artista visual Sandro Ka.