Luiz Carlos Borges se apresenta no Lar Santo Antônio dos Excepcionais

Música

Vai rolar nesta quarta, a partir das 15h30min, um show com o cantor, compositor e gaiteiro Luiz Carlos Borges no Lar Santo Antônio dos Excepcionais (Av. Antôniode Carvalho, 105).

O músico é a primeira atração do Música no Lar, projeto criado pela Visual Agência com o objetivo de levar artistas gaúchos consagrados para alegrar os moradores – e, de quebra, conscientizar a população sobre a importância da instituição porto-alegrense. Já estão confirmadas também apresentações de Ernesto Fagundes, Tiago Ferraz, Elton Saldanha, Cristiano Quevedo e Chico Saratt.