MACRS estreia mostra de comemoração dos seus 25 anos

Para comemorar seus 25 anos, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Andradas, 736) inaugura na próxima quinta-feira, a partir das 19h a exposição Alinhado/Desorientado — Desenhos no MACRS 25 anos. A exposição vai rolar simultaneamente nas galerias Sotero Cosme e Xico Stockinger, no sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana.

Com curadoria de Ana Zavadil e Letícia Lau — Letícia no papel de curadora assistente —, serão expostos mais de 100 trabalhos de 67 artistas que tratam a linguagem do desenho em um campo expandido.

— A exposição traz obras dos acervos do MACRS e outras instituições e da coleção particular de artistas. Optamos por organizar a mostra a partir dos conceitos de alinhar e desorientar, criando no espaço museológico pequenas armadilhas para o visitante — explica Ana Zavadil.

Serviço:

Alinhando/Desorientando - Desenhos no MACRS 25 anos.

Abertura: 23 de março, às 19h.

Visitação: 24 de março a 23 de abril.

Horário: Terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Local: Galerias Sotero Cosme e Xico Stockinger – 6º andar CCMQ (Andradas, 736). Entrada gratuita.

