MadBlush lança clipe de "Kiss"

O músico, compositor e DJ MADBLUSH lançou recentemente o clipe da música KISS. O tema é um electropop com mistura de trap, funk brasileiro e house music – segundo o artista,é um manifesto dançante pela liberdade:– Kiss chega com uma mensagem bem direta, todos têm direito de beijar à vontade, homens e mulheres, sejam eles héteros ou gays, cisgêneros ou transexuais.

A faixa vai fazer parte do primeiro LP do gaúcho, chamado CACTUS,que deve chegar ao streaming e em formato físico ainda na metade deste ano. Madblush já tinha lançado outro single deste próximo trabalho, Brasil, que critica a atual conjuntura política e social do país. Dirigido por Thiago Carvalho, o vídeo foi filmado em dezembro passado no centro cultural Aldeia, em Porto Alegre – e já está disponível no canal oficial do artista no YouTube.