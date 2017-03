Ministro da Cultura vem a Porto Alegre para falar sobre Bienal 

News

Roberto Freire, ministro da Cultura, participa de um coquetel no próximo domingo na casa de Gilberto Schwartsmann, presidente da Fundação Bienal do Mercosul. O encontro em Porto Alegre em torno da 11ª Bienal do Mercosul – marcada para o período de 5 de abril a 4 de junho de 2018 – contará com as presenças da diretoria e de conselheiros da fundação, além de nomes ligados à arte e à cultura no Estado, como Eva Sopher, Lya Luft, José Antônio Pinheiro Machado e Ivo Nesralla. Parece que até o governador José Ivo Sartori estará

por lá.

Antes, ao meio-dia, o ministro almoça no restaurante Bah com o prefeito Nelson Marchezan e o secretariado, como parte das atividades da Semana de Porto Alegre. A agenda de Freire na Capital inclui ainda uma recepção no começo da noite de sábado, no Instituto Ling.