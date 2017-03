Miss Rio Grande do Sul estrela campanha de inverno do Golden Center Shopping Atacadista

News

Miss Rio Grande do Sul 2016, LETÍCIA KUHN estrela a campanha de inverno do Golden Center Shopping Atacadista, de Farroupilha. Durante dois dias, a bela de Tapera e a modelo carioca Gabrielle Arcanjo posaram para o fotógrafo Weslei Torezan em paisagens em torno da Casa Vanni _ restaurante no Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, localizado em uma casa típica de imigrantes italianos, construída em 1935, com estrutura em madeira e porão com pedras regulares.



Leia mais:

Kleber Mendonça Filho voltará ao Festival de Cannes

Nivea Viva Jorge Ben Jor: saiba como foi o show do projeto no Rio de Janeiro



Foto: Weslei Torezan / Divulgação

Foto: Weslei Torezan / Divulgação

Foto: Divulgação / Divulgação