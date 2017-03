Modelo brasileira aparece desfilando de topless em Nova York em capa de revista francesa

Como um menino

Com uma foto do ensaio intitulado Comme un Garçon ("Como um Menino"), a próxima edição da prestigiada publicação francesa LUI MAGAZINE estampa em sua capa a brasileira FLAVIA LUCINI e a norte-americana SAMANTHA GRADOVILLE desfilando de topless pelas ruas de Nova York. As modelos foram clicadas pelo fotógrafo David Bellemere em meio ao frio e à neve da cidade.

Paranaense de Francisco Beltrão, a bela Flavia tem 27 anos e desde o final de 2016 integra o elenco de tops da famosa grife de lingeries Victoria's Secret.

Foto: Divulgação / Lui Magazine