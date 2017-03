Modelo gaúcha Daniela Colett faz ensaio com Franco Rodrigues

Foto

A modelo gaúcha DANIELA COLETT esteve recentemente no Brasil com os filhos pequenos visitando a família em Casca – e aproveitou para fazer um ensaio com o fotógrafo FRANCO RODRIGUES.

Leia também

Próxima edição do Festival Brasileiro de Música na Rua será na Serra

Vera Chaves Barcellos inaugura exposição no Rio de Janeiro em março



A bela é casada com o boleiro EDUARDO VARGAS, artilheiro da seleção chilena de futebol – os dois se conheceram quando o atleta jogou no Grêmio em 2013, e estão juntos desde então.