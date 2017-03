Mostra no Margs celebra os 100 anos da Fonte de Duchamp

News

Em 2017, espalham-se pelo mundo comemorações e homenagens a uma das mais famosas obras de arte do século 20, a Fonte, de Michel Duchamp, criador do ready made. O trabalho constituía em um mictório, que na época, enviado por Duchamp para a exposição dos Artistas Independentes de Nova York, criou um reboliço enorme no mundo das artes e acabou desaparecendo sem nunca ter sido exibido.

Leia também

Próxima edição do Festival Brasileiro de Música na Rua será na Serra

Vera Chaves Barcellos inaugura exposição no Rio de Janeiro em março



Em Porto Alegre, o Margs inaugura no próximo dia 7 a mostra A Fonte de Duchamp: 100 Anos da Arte Contemporânea. A coletiva, com curadoria de José Francisco Alves, irá exibir peças do acervo do museu com herança duchampiana. Entre os 51 artistas, há nomes de destaque dentro da arte contemporânea internacional, como Mona Hatoum, Saint Clair Cemin e Charles Long.