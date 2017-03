Nivea Viva Jorge Ben Jor: saiba como foi o show do projeto no Rio de Janeiro

Música

Havia um clima de expectativa ansiosa nos bastidores do Viva Rio quanto à primeira apresentação com público do projeto NIVEA VIVA JORGE BEN JOR. Na terça-feira à noite, antes do primeiro show ,a Contracapa perguntou a SAMUEL ROSA como tinham sido os ensaios.



– Você quer saber dos dois ensaios com Jorge ou os 30 com a CÉU? – respondeu entre risos nervosos o vocalista e guitarrista do SKANK.

Foto: Leonardo Aversa / Divulgação

Quando a maratona em homenagem ao grande Babulina com a banda mineira tocando uma versão energética de O Dia que o Sol Declarou Seu Amor pela Terra, no entanto,os temores se dissiparam: foram mais de duas horas de festa,que revisitou os principais sucessos de quase 55 anos de carreira do cantor, compositor e guitarrista carioca.

A avant-première no Rio de Janeiro da sexta edição da iniciativa da empresa de cosméticos, que anualmente promove encontros artísticos para celebrar grandes nomes e movimentos musicais, foi uma espécie de ensaio geral para a turnê nacional que se inicia em Porto Alegre,na tarde do dia 2 de abril, com show gratuito no Anfiteatro Pôr do Sol.