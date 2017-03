Novos Baianos voltam a Porto Alegre para show em junho

Música

Acabou chorare: os NOVOS BAIANOS vão enfim voltar a Porto Alegre! O sensacional grupo estacionará sua Caravan no palco do Pepsi On Stage no dia 10 de junho, trazendo à Capital sua turnê de volta aos palcos, chamada Acabou Chorare – Os Novos Baianos se Encontram.



O show contará com a formação clássica do conjunto que revolucionou a MPB: Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes,Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. O repertório mostrará ao vivo os melhores momentos da obra-prima Acabou Chorare (1972) – considerado pela revista Rolling Stone Brasilo melhor álbum de música brasileira de todos os tempos –, como Brasil Pandeiro, Preta Pretinha, A Menina Dança, Mistério do Planeta e Besta É Tu, além de grandes sucessos dos outros trabalhos da banda, tipo Na Cadência do Samba, Colégio de Aplicação e Sugestão Geral.

Essa reunião também vai virar DVD: a apresentação foi gravada no ano passado em São Paulo e deve chegar às lojas em breve. Os ingressos estarão à venda em breve nas lojas Mil Sons eYoucom e pela página blueticket.com.br, viu?