Peça teatral gaúcha "Qual Vai Ser" realiza sua terceira turnê no Estado

O espetáculo gaúcho QUAL VAI SER botou novamente o pé na estrada nesta semana para sua terceira turnê. Em 2015 e 2016,a montagem do texto da dramaturga Dedé Ribeiro com direção de Daniel Colin foi apresentado em 135 municípios de Estados brasileiros como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre. Unindo educação e informação para jovens,a peça engatou agora uma nova gira por 36 cidades gaúchas e catarinenses. As apresentações começaram na terça-feira, aqui em Espumoso, e se encerram no dia 7 de junho.



