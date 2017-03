Rafael Sica lança o livro de desenhos

News

Olha só que bacana: o quadrinista gaúcho RAFAEL SICA está lançando neste mês o livro FACHADAS. Sem texto e com um traço detalhista, o volume publicado pela editora Lote 42 exibe desenhos de diferentes cenas cujos personagens são frentes de imóveis de uma cidade indefinida.

– Fachadas é uma série sobre uma cidade que existe. Ou, então, é uma série sobre uma pequena cidade dentro de uma grande cidade. Ou é uma série sobres as casas de uma rua mal iluminada. Ou, enfim, Fachadas é uma série sobre uma cidade imaginária – tergiversa o artista pelotense.

Leia mais:

Porto Alegre ganhará guia de arquitetura e paisagem da cidade

Artista cria ilustrações que propõem novo olhar sobre Porto Alegre



A obra tem a forma de uma sanfona que, ao se abrir, revela o exterior das casas lado a lado, como se fossem partes de uma mesma rua. As capas também têm uma bossa especial: são oito opções diferentes, combinando a cor do papelão (laranja, verde, roxo ou preto) e a tinta da impressão em serigrafia (roxa, branca ou preta). O lançamento da publicação em Porto Alegre será no dia 1º de abril, no Quintal Cultural (Rua Luiz Afonso, 549).