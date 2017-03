Randevu: Vila Flores recebe neste sábado a terceira edição do evento

News

A dica literalmente quente para o fíndi em Porto Alegre é conferir neste sábado mais uma edição do RANDEVU, evento artístico com temática erótica que propõe o diálogo entre teatro, música, circo, artes visuais, performances, gastronomia e economia criativa. A função vai rolar a partir das 17h no VILA FLORES – complexo arquitetônico muito bacana localizado no bairro Floresta, na esquina das ruas Hoffmann e São Carlos.

Grande atração da noite, o espetáculo de variedades inspirado nos shows burlescos e eróticos se inicia às 20h, sob o comando de Laurita Leão – personagem criado pelo ator Lauro Ramalho. A lista de atrações do show inclui a cantora Valéria Houston acompanhada pelo violonista Rafael Erê, o acrobata aéreo Guilherme Gonçalves com sua drag queen Baby Gui, a atriz e bailarina GABRIELA CHULTZ, mostrando sua mistura de street dance e dança do ventre, o sensual stripper Fernando Weber e Bianca Brochier sensualizando no pole dance – além de Marcio Buenos Dias e Cíntia Ferrer apresentando cenas de musicais da Broadway.