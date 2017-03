Sarau musical Luau Big Moon anima Capão da Canoa

News

Para quem estiver no Litoral neste fíndi, a pedida é conferir neste sábado em Capão da Canoa o Luau Big Moon. O sarau musical começa às 20h e segue até as 2h – mas desde as 17h os trucks com comes e bebes já estarão funcionando na Praça Luiz Bassani, no centro da cidade.

Criado há três anos pelo cantor e compositor Gustavo Goulart, o evento também tem caráter solidário: já foram arrecadadas cinco toneladas de alimentos desde sua estreia, entregues a entidades assistenciais locais. A entrada é franca, mas recomenda-se levar um quilo de alimento, que será repassado ao Banco de Alimentos do município.