Secretaria Municipal da Cultura realiza programação especial em pinacotecas da cidade 

A Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura preparou uma programação tri legal para esta quarta-feira (22/3), dentro das comemorações da SEMANA DE PORTO ALEGRE. A agenda de atividades começa às 14h, na Pinacoteca Ruben Berta, com uma conversa em que o artista André Severo vai falar sobre seu processo criativo e a exposição Espelho – que está em cartaz na pinacoteca e também na Galeria Bolsa de Arte.

Logo mais, às 19h, rola a abertura de nada menos do que quatro exposições no Paço Municipal: Mulheres por Mulheres – Representações do Feminino (na Pinacoteca Aldo Locatelli), Caderno/Reproduzir, de Fábio Del Re (na Sala da Fonte e no Porão do Paço), ...do pó ao pó...aqui..., de Vilma Sonaglio, e autacom–porão, de Alexandre Navarro Moreira.

Além disso tudo, o dia será de passear pela Fundação Iberê Camargo, que estará aberta a partir das 14h com opções de oficinas artísticas, visitas guiadas e palestra de Felipe Pimentel, coordenador de Memória da prefeitura e professor de história, sobre o futuro da Capital.



