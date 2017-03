Supervão inaugura novo projeto no bar Ocidente nesta sexta-feira

Música

O Bar Ocidente (João Telles, esquina com a Osvaldo Aranha) estreia nesta sexta-feira uma ideia bem bacana: o OCI PUB. A intenção é, uma vez por mês, abrir as portas com entrada franca das 18h às 20h, sempre com artistas e pocket shows no local.

Para inaugurar o projeto, quem se apresenta esta noite são os guris da banda SUPERVÃO, que se apresentam às 22h – chegando após às 20h, a entrada custa R$ 20. O show será uma mistura de comemoração de um ano do EP Lua Degradê, com uma despedida da fase atual. Nos próximos meses, rola o lançamento de um material inédito já gravado.

Confere aí o clipe da música VITÓRIA PÓS-HUMANA, divulgado há pouco mais de um mês.