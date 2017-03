Thaís Petzhold e Paulo de Araújo inauguram a Casa Dança

News

A imagem muito bacana aí foi clicada do alto da Casa de Cultura Mario Quintana e registra uma performance artística que rolou por lá na noite de terça-feira. O público que passou pela Travessa dos Cataventos pôde acompanhar durante 30 minutos a bailarina THAÍS PETZHOLD e o artista plástico PAULO DE ARAÚJO criarem uma obra – ele com o pincel, ela espalhando a tinta com o corpo. A ação inaugurou A CASA DANÇA, projeto que tem curadoria de Marco Fillipin e cuja proposta é reunir bailarinos com artistas convidados de diversas áreas para explorar os espaços da CCMQ.

– A principal característica do projeto é que, além de dialogar com a arquitetura da casa de cultura, a dança interaja com as artes plásticas, o teatro, a música e a literatura. Nada é alterado, os artistas é que são desafiados a explorar os espaços – explica o curador.

As próximas apresentações vão rolar nos dias 11 de abril, com as bailarinas Alexandra Castilhos e Samira Abdalah, e 9 de maio, com o também bailarino Marco Fillipin – sempre a partir das 18h30min, ok?