Trailer de "Homem-Aranha: De Volta Para Casa" é divulgado

A Sony Pictures e a Marvel Studios divulgaram nesta terça o trailer de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Com direção de Jon Watts, o filme é ambientado após os acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, onde o jovem ator Tom Holland interpretou pela primeira vez Peter Parker.



Na trama, Peter precisará superar problemas pessoais da adolescência enquanto luta contra o vilão Abutre, vivido por Michael Keaton, além de outros inimigos do universo Marvel, como o Shocker e o Consertador. Outro destaque do filme é a participação de Robert Downey Jr, que há mais de 10 anos dá vida ao Homem de Ferro. Desta vez vez, o super-herói bilionário atuará como uma espécie de mentor para o Aranha — com direito a atualizações no uniforme e tudo mais. A estreia do filme no Brasil está prevista para o dia 6 de julho.

Confira o trailer: