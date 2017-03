Turnê de Chiara Civello pelo Brasil passará por Porto Alegre

Música

Admirada por nomes como Gilberto Gil e Chico Buarque,a italiana CHIARA CIVELLO volta ao Brasil para uma turnê em maio. A cantora, compositora e pianista passará por Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo apresentando o repertório do álbum CANZONI, que contou com participações dos grandes Gil e Chico, além de nomes como Ana Carolina e a maravilhosa estrela norte-americana do jazz Esperanza Spalding.

– É uma cantora maravilhosa, sedutora, envolvente,com um timbre caloroso combinado com bom gosto, musicalidade, personalidade e precisão técnica – derramou-se para Chiara o jornalista, compositor e produtor Nelson Motta.

A bela intérprete apresenta-se na capital gaúcha no dia 19 de maio, às 21h, no Teatro do Bourbon Country.