VÍDEO: Guitarrista Fernando Noronha fez a rota do blues nos EUA

Depois de passar três semanas nas estradas dos Estados Unidos, o guitarrista FERNANDO NORONHA está de volta no Brasil. O blueseiro gaúcho participou em Kansas City da Folk Alliance International, considerada a maior conferência de música folk da América do Norte, o músico iniciou uma turnê pela Rota 61 – partindo de Chicago e terminando em New Orleans, durante o Mardi Gras carnavalesco.

Ao lado do pianista LUCIANO LEÃES, seu parceiro de banda há mais de 20 anos, Noronha passou por lugares marcantes da história do blues, finalizando com chave de ouro no Texas ao tocar com dois baitas guitarristas: Milton Hopkins, primo de Lightnin' Hopkins, em Houston, e Michael Martin, em San Antonio. Pois a gira foi registrada pela gravadora texana Worldhaus Music e deve virar DVD.

Fefê Noronha está com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Traga Seu Show para finalizar o documentário HIGHWAY 61 – FROM CHICAGO TO NEW ORLEANS. Quem quiser colaborar e saber mais informações sobre as recompensas do crowdfunding é só passar no site tragaseushow.com.br/fernandonoronha.