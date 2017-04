Confira com exclusividade a ilustração que estampará o cartaz do Fantaspoa deste ano

News

Faltando menos de dois meses para o início de sua edição cabalística de número 13, o FANTASPOA liberou em primeira mão para a Contracapa a ilustração que estampará seu cartaz deste ano, assinada pela norte-americana ELIZABETH SCHUCH. O evento vai rolar de 19 de maio a 4 de junho, no Cine Santander e na Cinemateca Capitólio. Intitulado LADY OF FANTASPOA, o pôster foi inspirado por um sonho que a artista teve durante sua viagem após a participação no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre de 2015, com o premiado filme grego O Heimonas (2013) – do qual assina a direção de arte. Diretora, produtora e especialista em criação visual, Elizabeth trabalhou no conceito artístico e no storyboard de filmes como os ainda inéditos Mulher Maravilha e Pacific Rim: Uprising e criou cartazes para o nova-iorquino Metropolitan Opera e o londrino Shakespeare¿s Globe.

Elizabeth estará presente na sessão de abertura deste ano para apresentar seu longa-metragem de estreia como diretora, chamado The Book of Birdie (2017), que teve première recentemente no 40º Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia. Contando a história de uma garota frágil e imaginativa que vai morar em um convento isolado e começa a ser perturbada por sinistras alucinações, o filme tem a assinatura do Fantaspoa na produção e conta com elenco exclusivamente feminino.A sessão, marcada para as 21h30min do dia 19 de maio na Cinemateca Capitólio, será seguida por debate com com as presenças da jovem realizadora e do produtor grego Konstantinos Koutsoliotas.

Já no encerramento do festival – no dia 4 de junho, às 21h30min, também na Cinemateca Capitólio –, será apresentado Tragedy Girls (2017), de Tyler MacIntyre. Estrelado por Alexandra Shipp (de X-Men: Apocalipse) e Brianna Hildebrand (de Deadpool), o longa-metragem teve sua primeira exibição no prestigiado festival South by Southwest e narra a história de duas amigas obcecadas com as redes sociais e que estão dispostas a tudo para fazer com que seu site sobre crimes horrendos se torne um sucesso. De forma bem-humorada e repleto de referências cinematográficas, a comédia de terror celebra o empoderamento feminino. A sessão também terá debate com o diretor – que esteve presente no Fantaspoa 2016 com o premiado filme Patchwork (2015).



