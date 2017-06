Exposição reúne obras da coleção de Zoravia Bettiol

News

As reproduções na publicação são de obras do acervo de Zoravia Bettiol que estarão em exposição, a partir de sábado, na nova galeria da artista. O espaço de cem metros quadrados fica na Rua Paradiso Biacchi, 109, no bairro Ipanema, em Porto Alegre.

Desde suas primeiras aquisições, na década de 1960, Zoravia tornou-se colecionadora de obras de criadores como Ado Malagoli, Carlos Tenius, Farnese de Andrade, Mario Cravo Júnior, Regina Silveira, Vasco Prado e Xico Stockinger. As cerca de 150 peças em exibição na mostra Acervo Zoravia Bettiol – Artistas Brasileiros e Estrangeiros estarão à venda. A visitação será de segunda a sexta, das 10h às 18h, até 28 de junho.

A artista conta que alguns dos trabalhos pertencentes à coleção foram presentes dos próprios artistas. Devido à admiração mútua, o uruguaio Luiz Solari, por exemplo, realizou permutas com Zoravia, que observa:

– A estética é um elemento importante, que está presente na minha vida pessoal e profissional. Foi o fio condutor, aliada ao prazer que norteou a construção da minha coleção. Apaixonante é, a partir dela, fazer associações, criar relações entre as obras, recortes temáticos.