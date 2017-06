Instituto Ling abre espaço para a viola caipira no mês de junho

Música

Duo Patricia Gatti e Ricardo Matsuda faz show no próximo sábado Foto: Gal Oppido / Divulgação

A programação musical deste mês do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) vai destacar um dos instrumentos mais característicos da nossa música popular: a viola caipira. No sábado, às 17h, a cravista Patricia Gatti e o violeiro e compositor Ricardo Matsuda vão lançar em Porto Alegre o disco O Cravo e a Rosa.

O repertório do duo é composto por canções de Dorival Caymmi, Tom Jobim, Baden Powell, Edu Lobo, Chico Buarque, Milton Nascimento, Hermeto Paschoal e Guinga, que ganham novas leituras e arranjos – assim como um antigo canto de peregrinação, uma ciranda brasileira e um prelúdio de J.S. Bach, adaptado para viola caipira solo.

Já no dia 22, às 20h, o violeiro Yassir Chediak apresenta-se pela primeira vez na Capital. Filho do cineasta Braz Chediak e primo do produtor musical e violonista Almir Chediak, o carioca é um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas.

Como autor de trilhas sonoras e ator, Yassir participou de filmes e novelas – tendo emplacado, por exemplo, uma versão do clássico Anunciação, de Alceu Valença, na novela Paraíso e Aroma que Inebria em Morde e Assopra. Divulgando seu quarto álbum, chamado Mundo Afora (2015) – que conta com a participação de Sérgio Reis –, o músico prepara-se agora para encarar a primeira turnê nos Estados Unidos, ainda neste ano.