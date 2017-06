Natalia Borges Polesso é convidada para a 15ª Festa Literária Internacional de Paraty

News

Vencedora do Prêmio Jabuti 2016 na categoria Contos e Crônicas com Amora (Não Editora), Natalia Borges Polesso falou à coluna sobre o convite para a 15ª Festa Literária Internacional de Paraty. A autora gaúcha estará na mesa Pontos de Fuga, em 27 de julho, ao lado de Carol Rodrigues e Djaimilia Pereira de Almeida.

Leia também

Instituto Ling abre espaço para a viola caipira no mês de junho

Sucesso na internet, italiano Luca Stricagnoli fará show na Capital



– Participar desta Flip me deixa muito contente. Primeiro, porque se nota uma abertura à pluralidade, com mais escritoras mulheres, mais negros e negras, mais nomes de editoras até, na programação, que tem a excelente curadoria de Joselia Aguiar. Segundo, porque este caminho indica uma mudança na cena literária do país, não em termos de produção, porque aí já está a diversidade, mas em termos de circulação desta produção e seu consumo – diz Natalia.