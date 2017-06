Roberto Carlos lança videoclipe de "Sereia" 

Música





Foto: Sony Music / Divulgação

Olha só que bacana a novidade que foi divulgada nesta segunda-feira: Sereia, sucesso de Roberto Carlos em A Força do Querer, ganhou videoclipe oficial. A produção inclui registros inéditos de um show do Rei, além de flashes da personagem Ritinha, interpretada por Isis Valverde na novela da Globo.

Lançada em março nas plataformas digitais, a faixa integra o EP Roberto Carlos, que inclui também Chegaste, música gravada em parceria com Jennifer Lopez; uma regravação do clássico Estupidez, de 1969; e a inédita Vou Chegar Mais Cedo em Casa, composição com Erasmo Carlos.

