Segunda edição do Sesc Centro Instrumental rolará esta semana em Porto Alegre

News

A pedida musical desta semana em Porto Alegre é conferir a segunda edição do SESC CENTRO INSTRUMENTAL, que destacará três ótimas formações da rica cena musical gaúcha. Os shows vão rolar no Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665), sempre às 20h, com ingressos a módicos R$ 33 para o público em geral.

A primeira apresentação será nesta quarta-feira, com o espetáculo Entre Choros e Toadas, do trio DAMAS DO VIOLÃO. Formado por violonistas de diferentes gerações, o grupo interpretará composições de Paulo Bellinati, Daniel Wolff, Juarez Moreira, César Camargo Mariano, Egberto Gismonti, Laurindo Almeida e Maurício Marques, entre outros.

Leia também

Alcione anuncia shows no Estado para agosto

Yamandu Costa se junta a Mario Adnet e Paulo Jobim para homenagear Tom Jobim

Já na quinta-feira será a vez do RODRIGO NASSIF QUARTETO, que mescla elementos da música sul-americana como o tango, a milonga e o candombe com a linguagem instrumental, desenvolvendo um trabalho autoral conceituado. Encerrando a programação na sexta-feira, o quinteto KULA JAZZ provará novamente por que é um dos mais admirados nomes do gênero no Sul do país. A banda foi um dos destaques no final de janeiro do 3º POA Jazz Festival e seu primeiro disco, lançado no fim de 2015, concorreu em cinco categorias no Prêmio Açorianos de Música 2016.